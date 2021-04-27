Москва, , 12:20 — REGNUM Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции открываются ещё в девяти торговых центрах Москвы. Об этом 27 апреля сообщили в столичном оперативном штабе.

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С 28 апреля открываются пункты вакцинации в ТЦ «Саларис», «Калейдоскоп», «Океания», «Город», Л-153». С 29 апреля — в «Ашан Алтуфьево», «Атак Шоссе Энтузиастов», ТРЦ «Европолис» и магазин «Леруа Мерлен» в ТЦ «Косино».

Ранее в некоторых из этих торговых организаций уже работали выездные бригады.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 апреля прививки начали делать в «ЕвроПарке» на Рублёвском шоссе, в «Леруа Мерлен» на Киевском шоссе, а также в торговом центре «Глобус» возле метро «Медведково».