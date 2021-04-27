Кишинёв, , 12:23 — REGNUM Решение парламента Молдавии о лишении статуса судьи председателя Конституционного суда (КС) Домники Маноле признано неконституционным. Об этом отмечается в заявлении КС, обнародованном 27 апреля пресс-службой инстанции.

Сообщается, что суд рассмотрел запрос от депутатов пропрезидентской партии «Действие и солидарность», которые попросили проверить законность лишения Маноле мандата судьи.

«Судьи Конституционного суда уважают свободу политического выражения мнений депутатов, но такие заявления наносят ущерб верховенству закона, репутации Конституционного суда и ставят под угрозу введение истинной культуры конституционализма», — говорится в заявлении КС.

Напомним, Конституционный суд (КС) Молдавии 15 апреля принял решение, что президент страны Майя Санду вправе распустить парламент республики. В ответ на это депутаты парламентского большинства 23 апреля отменили постановление о назначении Маноле судьёй КС. Лидеры партии «Действие и солидарность» призвали сторонников выйти к зданию КС, чтобы «помешать захватить власть» Партии социалистов.

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