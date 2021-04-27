Санкт-Петербург, , 12:18 — REGNUM На сегодняшний день в 137 странах зафиксирован британский штамм коронавируса, ещё в 85 странах циркулирует южноафриканский штамм. Об этом в ходе заседания Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

«Озабоченность вызывают новые штаммы вируса на территории РФ. С марта 2021 года все организации в стране передают данные о расшифровке в ЦНИИ Роспотребнадзора. Британский штамм циркулирует в 137 странах южноафриканский — в 85 странах, бразильский — в 52 странах, поэтому у нас есть озабоченность в связи с открытием границ», — сказала Голикова.

По её словам, власти отслеживают ситуацию за пределами России: «Я говорю об этом, потому что регионы обращаются по поводу аэропортов для международных сообщений. Открывая их, мы следуем исключительно требованиям эпидемиологической ситуации, её оценки. Внутри страны новые штаммы выявлены в 54 регионах. Несмотря на то, что центральные хабы — Москва и Петербург, всё равно люди общаются, переезжают, и распространение вирусов идёт. Хотя ситуация в РФ жёстко поставлена на контроль. В 48 регионах выявлен британский штамм, в 11 — южноафриканский, и в 22 — отдельные мутации. Во всех случаях проводим необходимые мероприятия».