Саранск, 27 апреля 2021, 12:18 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом в регионе.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»
Женщина 1960 года рождения попала в больницу с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и осложнением в виде двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии. Лечение затрудняли хронические патологии.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 240 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 апреля в регионе выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 31 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 19 980 случаев.