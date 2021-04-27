Саранск, , 12:18 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом в регионе.

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Женщина 1960 года рождения попала в больницу с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и осложнением в виде двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии. Лечение затрудняли хронические патологии.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 240 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 апреля в регионе выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 31 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 19 980 случаев.