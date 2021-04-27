Таллин, , 12:17 — REGNUM В Эстонии в период с декабря 2020 года по 25 апреля нынешнего года зафиксировано 3430 сообщений о побочных эффектах при вакцинировании от коронавируса, в том числе более 70 случаев осложнений, включая смерть пациентки.

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Об этом сообщил Департамент здоровья Эстонии со ссылкой на собственные данные. Всего за этот период было введено 411 580 доз вакцины от коронавируса от трех западных производителей: 247 300 доз Pfizer, 133 795 — AstraZeneca и 30 485 — Moderna.

Рекордсменом по числу сообщений о побочных эффектах стала вакцина от AstraZeneca (2349), далее Pfizer (1041) и Moderna (67).

Среди тяжелых случаев зафиксированы тромбоз у нескольких пожилых женщин, одна из которых скончалась, и тромбоцитопения у пожилого мужчины. Зафиксированы также расстройство зрения (отделение сетчатки глаза) на шестой день после прививки — пациенту потребовалось хирургическое лечение — и синдром головной боли и светочувствительности, который продолжался больше месяца и потребовал стационарного лечения.

В остальных сообщениях речь шла о легких реакциях на препарат, продолжавшихся не более нескольких дней.

По состоянию на 26 апреля от коронавируса в Эстонии скончалось почти 1100 человек.