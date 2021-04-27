Москва, , 12:18 — REGNUM Одержанная юниорской сборной России по хоккею победа над командой США в матче юниорского чемпионата мира важна в психологическом плане. Такое мнение 27 апреля высказал глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

«Откровенно говоря, отыграться со счета 1:5 — редкий случай, и я не надеялся, что так получится», — приводит его слова ТАСС.

При этом глава ФХР, отметил, что первенство мира среди игроков до 18 лет именно тем и интересно, что оно является непредсказуемым, так как, молодые спортсмены ошибаются и у них еще нет уравновешенного характера.

«Тренеры если и говорят, что при счете 5:1 можно сыграть от обороны, но игроки все равно хотят идти вперед, как это сделали американцы, которые на контратаках получили все голы», — указал Третьяк.

«С другой стороны, это очень важная в психологическом плане победа. Она первая на турнире, ребята проявили характер, так как при счете 1:5 можно было опустить руки. А они бились до конца, у ребят есть характер, они умеют забивать, но есть над чем работать», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее юниорская сборная России обыграла в овертайме команду США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею со счетом 7:6.