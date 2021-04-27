Новосибирск, , 12:14 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал «неудовлетворительным» внешнее состояние города. Об этом он заявил на расширенном аппаратном совещании с участием депутатов Законодательного собрания области и Совета депутатов муниципалитета сегодня, 27 апреля.

«Основная, системная причина — это хроническое недофинансирование дорожной отрасли в целом, — подчеркнул он. — Напомню, в 2014 году было принято решение о перераспределении НДФЛ, тогда мы лишились доходов в размере 3,5 млрд рублей. Четыре года мы возвращались к показателям 2014 года. Чтобы проиллюстрировать сегодняшнее положение, приведу данные, сколько получают города от собираемого на своих территориях транспортного налога: Новосибирск — 20% (374 млн рублей), Омск — 50% (более 500 млн рублей), Ростов-на-Дону — 100% (1,2 млрд рублей), Пермь — 100% (1,5 млрд рублей). При этом всю сумму (374 млн рублей) мы отдаём на БКД — на магистральные улицы, а не на свои планы: ремонт ул. Сухарной, Народной, Промышленной. Недофинансирование отрасли оцениваем в полтора раза: в целом на все виды деятельности направляется 2,6 млрд рублей, а надо 3,8 млрд рублей. И проблемы копятся, отзываются плохим асфальтом, плохими газонами, немытыми тротуарами, нехваткой техники».

Вторая причина неудовлетворительного содержания дорог и тротуаров, по словам Локтя, — недостаточное количество уборочной техники.

К системным проблемам мэр также отнёс устанавливаемые согласно требованиям ГИБДД металлические ограждения на улицах города, которые мешают качественной уборке тротуаров и уродуют город своим непрезентабельным видом.

Он обратился к депутатам Заксобрания с просьбой инициировать внесение изменений в соответствующие законодательные акты.