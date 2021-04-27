Санкт-Петербург, , 12:14 — REGNUM Превентивные меры, принятые властями РФ в начале пандемии коронавируса, позволили сегодня работать и собираться для обсуждения стоящих перед страной проблем. Об этом в ходе заседания Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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"С первых дней под руководством президента все ветви власти работали, чтобы защитить страну и граждан от проникновения инфекции. По нашим оценкам, мы сработали, и это дало возможность сегодня, в отличие от других стран, работать, собираться в зале», — сказала Голикова.

По её словам, с момента объявления ВОЗ о новой инфекции Россией «заблаговременно были приняты меры, что дало возможность подготовиться системе здравоохранения и реагировать»: «Наши усилия были направлены не только на поддержку системы здравоохранения, но и на поддержку граждан и экономики. В «красной зоне» продолжают работать медработники, немедицинский персонал, соцработники, и хотелось бы сказать им большое спасибо за работу».

Голикова отметила, что всего в рамках борьбы с пандемией было задействовано 920 тысяч работников и почти 87 тысяч социальных работников.