Самара, , 12:17 — REGNUM Семейную пару осудили за организацию незаконной миграции в Самаре. Об этом 27 апреля сообщает «Самарское областное вещательное агентство. СОВА», ссылаясь на пресс-службу областного УФСБ.

По версии следствия, в Самаре с ноября по декабрь 2019 года супруги незаконно легализовали 140 иностранцев, на чем заработали порядка одного миллиона рублей: 35-летний мужчина и 33-летняя женщина, работая в ООО «Карамэлло», искали иностранцев и заключали с ними фиктивные договоры на один год от лица этой фирмы.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий были получены данные, что ООО «Карамэлло» не вело никакую хозяйственную деятельность. Совокупный доход компании от незаконной деятельности составил около 1 млн рублей», — передает издание сообщение УФСБ по региону.

Сообщается, что по данному факту в конце 2019 года было возбуждено уголовное дело, а весной 2021 года состоялся суд. В результате обвиняемому было назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно, а обвиняемая была осуждена к трем годам лишения свободы условно. Кроме этого, каждый из осужденных должен выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ростове-на-Дону полицейских задержали за организацию незаконной миграции.