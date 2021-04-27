Чита, , 12:10 — REGNUM Главный врач крупнейшей в Забайкалье краевой клинической больницы Виктор Шальнев частично признал вину в получении взяток от руководителя коммерческой организации в виде так называемых откатов за беспрепятственное заключение договоров на поставку медицинского оборудования.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, обвиняемый утверждает, что сумма взяток была меньше, чем указанная в уголовном деле (13,7 млн рублей).

Известно также, что по ходатайству следствия судом в отношении Шальнёва избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, по ходатайству следствия арестовано имущество обвиняемого и его супруги на общую сумму свыше 17 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях главного врача ГУЗ «Городская клиническая больница № 2» Забайкальского края заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, с 2016 по 2021 годы из больничного бюджета было потрачено более 820 тыс. рублей на паты коммунальных платежей за квартиру, в которой жила родственница главного врача.

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