Нижний Новгород, , 12:10 — REGNUM В Нижегородской области с момента начала вакцинации до 27 апреля прививку от коронавируса сделали 249 695 человек. Об этом свидетельствуют данные регионального минздрава.

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Второй компонент препарата получили 152 267 жителей региона, завершив процесс вакцинации полностью.

Всего область получила 301 272 дозы вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе пункт вакцинации открылся в фойе театра драмы имени Горького. Здесь можно будет сделать прививку без предварительной записи, однако желающим необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.