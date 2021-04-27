Санкт-Петербург, , 12:10 — REGNUM На сегодняшний день в России произведено 28 млн комплектов доз трёх отечественных вакцин от COVID-19. Об этом в ходе заседания Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании Российской Федерации заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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"Произведено 28 млн комплектов доз вакцин. 17,4 млн комлпектов выпущено в гражданский оборот», — сказала Голикова.

По его словам, существующая разница между произведённым и выпущенным числом — это «объёмы, которые находятся на контроле качества».