Мюнхен, Германия, , 12:09 — REGNUM Главным тренером мюнхенской «Баварии» будет Юлиан Нагельсман. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба клуба.

«Новым главным тренером «Баварии» станет 33-летний Юлиан Нагельсман», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Нагельсман перейдёт в «Баварию» из «РБ Лейпциг» 1 июля и начнёт работу с мюнхенской командой в сезоне 2021/22. Его соглашение с «Баварией» будет действовать до 30 июня 2026 года.

Нагельсман является главным тренером «РБ Лейпциг» с 2019 года. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате Германии в сезоне 2019/20 и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.