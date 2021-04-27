Красногорск, , 12:11 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев начал ежегодное обращение к жителям региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Свой традиционный отчет перед жителями глава региона с присвоения звания «почетный гражданин Московской области» врачу-кардиохирургу Лео Бокерии и хоккеисту Вячеславу Фетисову.

«Мы раз в год отчитываемся перед жителями о том, что мы сделали, о том, как работаем. Мы давно не встречались из-за «ковидных» тем и проблем. Но перед тем, как начать свой отчет разрешите мне вручить звания «почетный гражданин Московской области» двум известным людям. Они разных профессий, но сделали очень много дел для страны и региона», — сказал губернатор.

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