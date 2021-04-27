Петропавловск-Камчатский, , 12:08 — REGNUM На Камчатке при производстве работ на цементном заводе в Елизово погиб 48-летний мужчина. Организована процессуальная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля в региональном СУ СКР.

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Предварительно удалось установить, что работник завода при работе с агрегатом получил серьёзные травмы не совместимые с жизнью.

«Проводятся следственные действия, а также назначены экспертные исследования, по результатам которых будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области по факту гибели рабочего на Медногорском медно-серном комбинате возбуждено уголовное дело.