Таллин, , 12:08 — REGNUM Если бы осенние муниципальные выборы состоялись сегодня, то единолично правящая с середины нулевых годов в столице Эстонии Центристская партия потеряла бы свою власть. Это следует из итогов свежего социологического опроса, сообщила фирма Kantor Emor.

За возглавляющих таллинскую власть центристов готовы проголосовать лишь 19,6% избирателей — на прошлых выборах 2017 года они получили более 27% голосов. Самой популярной у таллинцев стала Реформистская партия — 21,5%. Четыре года назад за нее отдали голоса 19,5% таллинцев.

По сравнению с местными выборами 2017 года наиболее заметно выросла поддержка оппозиционной национал-консервативной партии EKRE — с 6,7% до 16,7%. А вот популярность другой националистической партии Isamaa упала почти в 2 раза — с 8% до 4,2%.

Если на местные выборы будет выдвинут избирательный союз, то такую форму политического объединения будут готовы поддержать 19,2% потенциальных избирателей.

Местные выборы пройдут в Эстонии в октябре нынешнего года.