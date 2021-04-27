Вашингтон, , 12:07 — REGNUM Министерство обороны США внимательно следит за продолжающимся отводом российских войск от границы с Украиной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передаёт радио «Голос Америки» (признано в России СМИ — иностранным агентом).

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«Мы видим, что некоторые российские войска уходят от границы с Украиной. Мы будем продолжать очень, очень внимательно следить за этим», — подчеркнул он.

При этом Кирби добавил, что американские официальные лица пока не убеждены, что Россия выполняет своё слово о деэскалации в Крыму и вдоль границы с Украиной.

«Ещё слишком рано говорить и принимать за чистую монету заявления русских о том, что то, что они назвали учениями, теперь закончилось, и они отводят все войска назад», — сказал глава Пентагона.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Вооружённые силы России проводили плановые весенние учения на полигонах в юго-западной части страны. 22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об окончании манёвров и возвращении войск в места их постоянной дислокации. Передислокация должна завершиться до 1 мая.

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