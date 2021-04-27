Санкт-Петербург, , 12:07 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выходных с 4 по 7 мая 2021 года, чтобы снизить напряжение на системы общественного пользования. Об этом в ходе заседания Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«Сделано это [указ президента РФ Владимира Путина о выходных с 4 по 7 мая], чтобы не допустить увеличения случаев коронавируса и разорвать традиционные цепочки, чтобы дать возможность людям уехать из больших городов и снизить напряжение на системы общественного пользования. Мы видим позицию некоторых работодателей, что они не считают решение справедливым. Я обращаюсь к работодателям: это важнейшее президентское решение, которое нужно использовать для защиты граждан», — сказала Голикова.

По его словам, власти удерживают позиции по коронавирусу, которые сложились на сегодняшний день: «Важно не допустить распространения коронавируса выше цифр, которые есть, хотя такая угроза есть. Очень серьёзная нагрузка будет на южные регионы».