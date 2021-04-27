Кострома, 27 апреля, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Костромской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего костромича, обвиняемого в шантаже подростков. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Https://pixnio.com Переписка

По версии следствия в 2016—2018 годах житель региона вёл переписку с 25 несовершеннолетними девушками из разных регионов России, двоим из которых было менее 12 лет. Путём уговоров обвиняемый получал от потерпевших интимные фотоснимки, которые затем угрожал распространить в социальных сетях. Шантажируя подростков, костромич требовал с них перечисления сумм в размере от 300 до 5 тысяч рублей.

На данный момент обвиняемый находится под стражей, уголовное дело направлено в суд. Жителю региона инкриминируют совершение преступлений по двум статьям — «Совершение развратных действий без применения насилия» и «Вымогательство». Суммарный срок лишения свободы по данным статьям составляет 16 лет.