Томск, , 12:05 — REGNUM За сутки в Томской области подтверждено 27 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщили ИА REGNUM 27 апреля в оперштабе региона.

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За весь период пандемии в Томской области выявили 32 052 носителя коронавируса. Выздоровели 31 075 человек, в том числе 11 — за сутки.

Напомним, 26 апреля в Томской области было выявлено 22 носителя коронавируса, выздоровели девять человек.

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