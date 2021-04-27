Душанбе, , 12:04 — REGNUM Два человека погибли и еще десять пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в районе Дусти на юге Таджикистана, сообщает 27 апреля агентство «Авеста».

Авария произошла 24 апреля — автомобиль «Хундай Старекс» врезался в бетонное ограждение и загорелся. В момент столкновения в салоне автомобиля находились 12 человек. Все они были госпитализированы с ожогами и травмами. Двое пострадавших скончались в больнице.

26 апреля пострадавших в больнице посетил министр здравоохранения Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода. Он заявил, что возьмет лечение потерпевших под личный контроль.

Напомним, 25 апреля в селе Ёва в районе им. Б. Гафурова скончался водитель грузового автомобиля. В автомобиле «ЗИЛ», груженого камнями, отказали тормоза, водитель выпрыгнул на ходу из кабины, но грузовик перевернулся и задавил мужчину.