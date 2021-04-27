Саратов, , 12:11 — REGNUM В Саратовской области за минувший день произошли три летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, по состоянию на 27 апреля, жертвами COVID-19 стали 925 жителей региона.

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Как уточняет облминздрав, за сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались две женщины 62 и 65 лет, а также 37-летний мужчина.

Число активных больных на сегодняшний день составляет 4515 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской за все время наблюдения по состоянию на 27 апреля подтверждено 58 611 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровел всего 53 171 пациент, за сутки — 127 человек.

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