Москва, , 12:04 — REGNUM В России до конца мая планируется выпустить в гражданский оборот 57 млн доз вакцин от COVID-19. Об этом говорится в отчете Минздрава РФ об итогах работы министерства в 2020 году и задачах на 2021 год.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Как говорится в документе, в настоящее время в российские регионы отгружено 11,6 млн доз вакцин.

«До конца мая 2021 года планируется выпустить в гражданский оборот 57 млн доз вакцин», — говорится в отчете.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге заявила, что в России 7,5 миллиона человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19 двумя компонентами вакцины.

Согласно последним данным оперативного штаба, за весь период с начала эпидемии в России выявлено уже 4 771 372 носителя коронавирусной инфекции, скончались по меньшей мере 108 588 больных COVID-19, излечились и были выписаны 4 394 639 пациентов.