Тбилиси, , 12:07 — REGNUM В селе Эргнети, расположенном на границе между Грузией и Южной Осетией, 27 апреля началась встреча между представителями Тбилиси и Цхинвала в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

По данным журналистов, грузинская сторона на встрече поднимет вопрос о выдаче грузинских граждан, которые были задержаны в Южной Осетии за нарушение государственной границы. Также представители Тбилиси планируют заявить протест в связи с установкой югоосетинской стороной ограждения на границе между странами, которое в Грузии называют «незаконной бордеризацией».

«Должен быть использован гуманитарный подход, чтобы прекратить угрожающую деятельность в контексте незаконной бордеризации», — сказал журналистам представитель Службы госбезопасности Грузии.

Глава югоосетинской делегации на переговорах, заместитель полномочного представителя президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Егор Кочиев сообщил агентству «Рес», что в ходе встречи будет поднят вопрос о нарушениях грузинскими гражданами государственной границы.

Стоит отметить, что это 99-я встреча в формате МПРИ. На ней также присутствуют представители России, Евросоюза и ОБСЕ. Предыдущая подобная встреча проходила 5 марта.