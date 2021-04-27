Москва, , 12:05 — REGNUM Продажи новых внедорожников Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe на российском авторынке стартуют в начале лета 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба российского отделения General Motors.

В Россию Escalade будут импортировать из США, где он и производится. Модель получит новейшую платформу. В салоне автомобиля будет установлен огромный изогнутый экран диагональю 38 дюйма и разрешением 4K.

В движение модель будет приводить двигатель V8 рабочим объёмом 6,2 л производительностью 426 «лошадей». Позднее на российский рынок должна выйти версия модели с турбированным трёхлитровым мотором мощностью 281 л. с.

Что же касается модели Chevrolet Tahoe, то она в России будет предложена с 338-сильным турбомотором объёмом 5,3 л, который функционирует с десятискоростной трансмиссией и приводом 4×4.

Ранее компания General Motors совместно с SAIC провели в Китае официальную премьеру самого маленького в истории бренда кабриолета Wuling MINIEV Cabrio. Его стоимость составляет всего 4,3 тыс. долларов (324 тыс. рублей).

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