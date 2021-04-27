27 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Цинь Шихуан, , 16:11 — REGNUM



Рене Магритт. La Clairvoyance (Предвидение). 1936

«Можно ли «воскресить» вареные яйца и вывести цыплят? Эти слова, которые явно противоречат здравому смыслу и науке, взяты из диссертации, написанной ректором профессионального училища в городе Чжэнчжоу. Этот инцидент оказался крайне вредным и оскорбительным. И прежде всего от него пострадали студенты. По каким каналам публикуются так называемые статьи, которые, очевидным образом, не должны проходить рецензирование? Какая цепь событий стоит за этим? Я надеюсь, что соответствующие ведомства внимательно изучат и будут решительно бороться с хаосом, который породил этот абсурдный документ», — заявила китайская телеведущая на телеканале CCTV.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo подключились под соответствующей публикацией к обсуждению феномена появления абсурдных статей и диссертаций, которые порочат честь китайской науки и обесценивают труды настоящих исследователей и ученых, которые рискуют утонуть в потоке некачественной халтуры.

«Рекомендую ректору воскресить Нобеля и попросить его лично вручить награду», — издевательски написал пользователь «Знай свое происхождение».

«Квантовое скорочтение, возрождение вареных яиц… У меня действительно нет слов», — добавил «Супер-Билли».

»Ха-ха, зато этому ректору ничего не стоит вновь превратиться в гориллу», — съязвил «Мистер беда, а не ребенок».

«Давайте лучше сварим этого учителя, а его специально обученные ученики пусть его своим умом вернут к жизни», — вступил в дискуссию комментатор «Посетите квартал красных фонарей».

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

«Как такую статью можно было публиковать? Ректор даже не сказал, что после того, как вареные яйца были съедены и попали ему в желудок, он сходил в туалет и вывел цыплят», — продолжил череду издевательств Лян Бинюй.

Кто-то подметил, что работа преподавателя действительно достойна Нобелевской премии в области чуши. Но есть простор для углубления исследования, например, можно изучить, способна ли вареная утка к полету, могут ли вареные яйца съесть человека живьем изнутри и прочие важные темпы.

Другой пользователь обеспокоенно предложил проверить, каким образом такой человек вообще получил свое образование и работу. Потому что если не принять мер, то учащиеся, прошедшие через него, могут оказаться испорченными хуже, чем «вареные яйца».

«Да ничего такого в работе нет. Это же базовый курс биологии в нашем азиатском отделении Хогвартса», — заявил один из комментаторов, адресуясь к сказке про Гарри Поттера.

С ним согласился «Кубик», добавив, что «проклятые маглы» не способны понять настоящих магических исследований, вот и бесятся.

«Я действительно восхищаюсь этим ректором… Воображение что надо. Как он додумался до такого», — добавила Prince---Q

Григорий Мясоедов. У колдуна. Деревенский знахарь. 1860

«Мы не можем прибегать к метафизическому материализму при взгляде на этот вопрос! Но, может, это сработает. Хотя кажется, что белок был денатурирован, его нельзя восстановить. Но мы сможем совершать видеозвонки из Соединенных Штатов в Китай, если бы у нас не было технологий связи, мы бы чувствовали себя ужасно. Однако науке нет конца. Научно-технический прогресс человечества освежает наши познания. Можно считать этот принцип возмутительным, но он же не позволяет сказать, что есть что-то невозможное», — вступился за ректора пользователь «Динозавры уходят, не попрощавшись».

«Если вы не читали диссертацию директора школы, пойдите и сначала прочтите ее. Вам не нужно верить этому, но не клевещут на него. В прошлом люди не верили, что Земля вращается вокруг Солнца, и сожгли Коперника заживо», — поддержал ректора Ван Е Юй.

Однако некоторые пользователи предложили антикоррупционным ведомствам всё-таки заняться диссертацией ректора, а также встряхнуть всю образовательную систему страны, потому как если появляются такие исследования, значит, что-то не так в самой системе.