Уфа, , 12:02 — REGNUM Владелец московского «Спартака» Леонид Федун по-прежнему должен денег генеральному директору «Уфы» Шамилю Газизову. Об этом 27 апреля заявил Газизов в эфире телеканала «Россия 24».

«Денег должен остался не «Спартак». Все договорённости были с Леонидом Арнольдовичем Федуном», — сказал Газизов.

Он добавил, что у него с Федуном были договорённости, которые зафиксированы на бумаге.

«Меня вызывают в суд и говорят, что есть какие-то проблемы. Я набрал первому лицу, не получил ни ответа, ни привета. Значит, будем решать через суд», — заключил Газизов.

Напомним, летом 2020 года Газизов был назначен гендиректором «Спартака», однако вскоре он покинул клуб и вернулся в «Уфу».