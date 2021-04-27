Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM На сегодняшний день в России привились двумя компонентами вакцины от COVID-19 7,7 млн жителей. Об этом в ходе заседания Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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"Вакцинировано 12,1 млн человек первым компонентом и 7,7 млн двумя компонентами», — сказала Голикова.

Ранее в Минздраве РФ пообещали публиковать данные по вакцинированным от COVID-19.