Чебоксары, , 12:01 — REGNUM В Чувашии суточное число выздоровевших от COVID-19 пациентов превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 58 и 55. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 27 апреля, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 24 055 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 55.

Вылечились 21 906 человек, из них за последние сутки — 58. Доля выздоровевших в республике составляет 91,1%. В настоящее время диагноз COVID-19 официально поставлен 792 пациентам.

Также за последние сутки в Чувашии умерли пять пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 1357 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия получила 86,15 тыс. доз двухкомпонентной вакцины «Спутник V» («Гам-КОВИД-ВАК»). Прививку сделали свыше 69 тыс. жителей, в том числе более 42 тыс. человек завершили вакцинацию.

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