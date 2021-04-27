Ярославль, 27 апреля 2021, 12:01 — REGNUM В Ярославской области в 2022—2024 годах фонд капитального ремонта проведёт работы на 426 многоквартирных домах стоимостью 1,25 миллиарда рублей. Краткосрочный план капремонтов был представлен 27 апреля на заседании комитета по ЖКХ Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В фонде намерены в первую очередь замену лифтов — этот вид работ занимает 46% от всего плана. На втором месте замена инженерных сетей, включая установку приборов учёта.
Всего на замену лифтов планируется потратить 783,2 миллиона рублей. На ремонт и замену кровель про всей области уйдет 237 миллионов за три года.
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