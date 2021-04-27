Ярославль, 27 апреля, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2022—2024 годах фонд капитального ремонта проведёт работы на 426 многоквартирных домах стоимостью 1,25 миллиарда рублей. Краткосрочный план капремонтов был представлен 27 апреля на заседании комитета по ЖКХ Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Лифт

В фонде намерены в первую очередь замену лифтов — этот вид работ занимает 46% от всего плана. На втором месте замена инженерных сетей, включая установку приборов учёта.

«В проект вошли ремонты лифтового оборудования многоквартирных домов, по которым срок проведения работ в региональной программе предусмотрен 2020−2022 годы. До 2025 года вступает в действие регламент Таможенного союза по безопасности лифтов. И требования после 2025 года будут совершенно другие. И мы меняем только те лифты, у которых срок эксплуатации больше 25 лет. В 2020 году мы меняли те лифты, у которых срок эксплуатации был больше 35 лет», — рассказал глава регионального фонда капремонта Роман Гайнутдинов.

Всего на замену лифтов планируется потратить 783,2 миллиона рублей. На ремонт и замену кровель про всей области уйдет 237 миллионов за три года.