Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM В Ростовской области число участников прививочной кампании от COVID-19 приблизилось к 295 тысячам. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 апреля.

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Прививку от коронавируса получили 294 849 человек (+5 555 за сутки). Завершили иммунизацию 154 146 человек (+7 045 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что вакцинация от COVID-19 в Ростовской области пока не набрала высокий темп. Всего на Дону планируется привить более 2 млн человек. За три месяца обе дозы антиковидной вакцины получили менее 10% от общего числа предполагаемых участников прививочной кампании.

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