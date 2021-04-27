Улан-Удэ, , 12:00 — REGNUM В первом квартале 2021 года в Бурятии ввели в эксплуатацию 944 жилых дома на 1155 квартир общей площадью 95,4 тыс. кв. метра. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, объёмы ввода жилья выросли в 1,9 раза по сравнению с январём-мартом 2020 года.

При этим почти 90% введённого жилья или 85,7 тыс. кв. метра были построены жителями за собственный счёт или при помощи займов. Почти 72% новых домов построено в Улан-Удэ, в том числе на садоводческих участках.

«В январе-марте 2021 года объемы жилищного строительства в сельской местности увеличились в 1,5 раза к соответствующему периоду прошлого года, в городах и поселках городского типа — в 2,1 раза», — добавили в службе статистики.

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