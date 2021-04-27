Москва, , 12:00 — REGNUM Туристические власти Египте оперативно готовятся к возвращению российских туристов на курорты Красного моря и рассчитывают на возобновление чартеров в Хургаду с июня, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В 2021 году после возобновления авиасообщения в Египте ждут более 1 миллиона российских туристов. До приостановки авиасообщения Египет принимал до 3 млн туристов из РФ ежегодно.

К возвращению российских туристов власти Египта спешат открыть законсервированные отели, подготовить аэропорты. Также до конца мая планируется завершить вакцинацию всех работников туристической сферы.

Как сообщало ИА REGNUM, в отелях Египте установлены минимальные цены на проживание туристов в отелях.

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