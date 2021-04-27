Таллин, , 11:59 — REGNUM Гражданин Эстонии Илья Тихановский, осужденный за якобы работу на Главное разведывательное управление (ГРУ) Министерства обороны России, досрочно вышел на свободу. Об этом сообщил ERR, отметив, что 43-летний бывший программист Илья находился под стражей с 2018 года.

Согласно обвинению Госпрокуратуры Эстонии, Тихановский в интересах ГРУ собирал в интернете информацию о важных объектах государственной обороны. Тихановский признал свою вину. Тартуский уездный суд приговорил его к 4 годам лишения свободы.

За время нахождения в тюрьме Тихановский начал получать высшее образование, заочно изучая киберфизические системы в Тартуском колледже Таллинского Технического Университета (ТТУ). Любопытно, что выбор предмета сыграл с заключенным злую шутку: суд первоначально решил отказать ему в досрочном освобождение, так как усмотрел в выбранной Тихановским специальности дополнительные риски для государственной безопасности. Если бы заключенный захотел изучать садоводство, то риски вновь попасть под влияние российских спецслужб были бы ниже, отметил суд первой инстанции.

Однако ни госпрокуратура, ни полиция безопасности не увидели рисков в выборе осужденным такой специальности. На суде Тихановский также заявил, что он сделал выводы из своих прежних поступков.

Окружной суд принял решение о его досрочном освобождении. Тюремный срок должен был продлиться до 10 декабря нынешнего года. Во время испытательного срока ему запрещено общаться с российскими властями.