Киев, , 12:03 — REGNUM С начала кампании по вакцинации от COVID-19 на Украине обе прививки получили всего девять человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Всего прививки сделали 539 126 жителей Украины, из них только девять сделали два укола.

«Еще 47 602 прививки, и мы настигнем Зимбабве. Еще 187 722 прививки, и мы сравняемся с Панамой», — прокомментировали ситуацию журналисты телеканала «112 Украина».

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал венгров, живущих за пределами страны и, в частности, на Украине, приехать и вакцинироваться от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Орбан пригласил венгров Украины в страну пройти вакцинацию от COVID-19