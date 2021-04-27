Киев, 27 апреля 2021, 12:03 — REGNUM С начала кампании по вакцинации от COVID-19 на Украине обе прививки получили всего девять человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
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Всего прививки сделали 539 126 жителей Украины, из них только девять сделали два укола.
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал венгров, живущих за пределами страны и, в частности, на Украине, приехать и вакцинироваться от COVID-19.
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