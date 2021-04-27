Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM Россия застряла на ежесуточном показателе выявленных случаев коронавируса в восемь тысяч, однако в ряде регионов выявление находится на низком уровне. Об этом в ходе заседания Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«Вы видите, что мы застряли на цифре в восемь тысяч, выявляем, но обращу внимание наших регионов, что тема выявления имеет чрезвычайно важное значение. Среднее тестирование держится чуть выше нормативного уровня. Но есть регионы, которые не держат этот показатель, а значит, не выявляют новые случаи. Не называю регионы, но это тема важная», — сказала Голикова.

По её словам, если коронавирус выявляется быстро — то быстро оказывается помощь и спасаются человеческие жизни.