Екатеринбург, , 12:12 — REGNUM В Свердловской области зарегистрировали ещё 106 человек, у которых выявили вирус SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 26 апреля 2021 года власти докладывали о 109 новых носителях коронавируса. Всего в регионе произошло 85 833 случая заражения вирусом.

Коронавирус за минувшие сутки выявили у жителей Екатеринбурга (46 человек), Байкаловского района, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышловского района, Карпинска, Кировграда, Красноуральска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Североуральска, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов выражал озабоченность недостаточными темпами вакцинации.

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