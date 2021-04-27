Джакарта, , 11:57 — REGNUM Штаб ВМФ Индонезии пригласил экспертов по подводным лодкам для расследования гибели судна Nanggala-402, сообщает Antara.

«Мы всё расследуем. Мы представим экспертов, а не наблюдателей. Эксперты по подводным лодкам и опытные строители подводных лодок», — заявили во время пресс-конференции в штабе ВМФ.

В штабе отметили, что крайний срок эксплуатации затонувшей подводной лодки Nanggala-402 истечет только в сентябре 2022 года.

Кроме того, ВМС Индонезии работают над планом по подъему подводной лодки Nanggala-402, затонувшей в водах Балийского моря.

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