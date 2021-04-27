Пенза, , 12:08 — REGNUM В Пензенской области за минувший день число выявленных заражений коронавирусом составило 87 случаев. Днем ранее тесты с положительным результатом получил 91 пензенец. За все время наблюдения инфекцию, по данным общероссийского оперштаба на 27 апреля, зарегистрировали у 44 644 жителей.

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Выздоровели после болезни 41 964 пациента, за сутки — 83 человека. Скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 628 жителей, шестеро — за последние 24 часа. Активными больными на сегодняшний день остаются 2052 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Швеции две недели назад полностью здоровая женщина была вакцинирована от COVID-19 препаратом производства AstraZeneca. Позже у нее образовались тромбы, и наблюдался низкий уровень тромбоцитов. Все это время ее пытались спасти врачи-реаниматологи, однако на прошлой неделе пациентка скончалась.

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