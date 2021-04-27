Москва, , 11:57 — REGNUM За истекшие сутки на территории России было выявлено 8053 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 27 апреля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 4 779 825.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 392 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 108 980.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 402 678 человек вылечились от нового заболевания, 8039 из которых — за прошедшие сутки.

Отметим, сутками ранее в России было выявлено 8803 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.