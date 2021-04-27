Ижевск, , 11:54 — REGNUM В Ижевске 1 мая в связи с проведением традиционной велогонки ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Очередная 52-я велогонка посвящена Дню весны и труда. Торжественный парад-открытие мероприятия состоится в 12:00 по местному времени. В гонке намерены принять участие около 350 спортсменов из городов Удмуртии, а также из Самары, Пермского и Краснодарского краев.

Протяженность дистанции составит от 3 до 22 км.

Движение транспорта будет ограничено в период с 12:00 до 17:30: по улицам Пушкинская, Наговицына, Коммунаров и Лихвинцева.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году 1 мая в Ижевске вместо шествия трудовых коллективов состоится состоится праздничный концерт, посвященный Дню весны и труда. Годом ранее шествие также не проходило в связи с действием ограничительных мер из-за коронавируса.