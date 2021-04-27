Ростов-на-Дону, , 11:53 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 13 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 апреля.

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Жертвами коронавируса стали пять женщин в возрасте от 65 до 89 лет и восемь мужчин в возрасте от 57 до 80 лет. Все умершие страдали несколькими хроническими заболеваниями.

С начала пандемии в Ростовской области от COVID-19 скончались 4 017 человек.

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