Москва, , 11:53 — REGNUM В первом квартале 2021 года в Москве оформили в 1,6 раза больше договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) с привлечением кредитных средств, чем за аналогичные сроки 2020 года. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

За первые три месяца текущего года заключили 16 312 таких договоров, тогда как в прошлом их было 10 340. В пресс-службе рассказали, что 51,5% новых сделок по новостройкам заключается с привлечением кредитных средств.

Глава управления Игорь Майданов отметил произошедший в марте рост числа регистраций таких договоров — на 18% по отношению к февралю. По его мнению, это связано с сохранением популярности льготной ипотеки.