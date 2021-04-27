Кемерово, , 11:52 — REGNUM В Кемеровской области от коронавирусной инфекции с начала вакцинации привито более 6,3 тыс. сотрудников ОАО «РЖД». Это более 33% числа железнодорожников Западно-Сибирской магистрали, осуществляющей свою деятельность в Кузбассе. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве транспорта региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Уточняется, что в первую очередь прививки ставят сотрудники, которые в силу своих служебных обязанностей контактируют с большим количеством людей — работники вокзалов, поездных бригад, билетные кассиры, машинисты.

Вакцинация осуществляется в прививочных пунктах на базе поликлиник «РЖД-Медицина» на станциях Кемерово, Новокузнецк, Белово, Тайга, Промышленная, Топки.