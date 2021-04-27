Москва, 27 апреля, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Упразднение потребительской корзины практически никак не повлияет на растущий уровень бедности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила юрист по гражданским делам Юлия Бурдина:

Томас Бенджамин Кеннингтон (1856-1916). Щепоть бедности

«Давайте для начала разберемся, где используется минимальный размер оплаты труда и какие слои населения могут быть затронуты при нововведениях. Показатель МРОТ до 01.01.2021 г. определялся на основании стоимостной оценки потребительской корзины, к которой добавлялись обязательные платежи и сбор. Потребительская корзина — набор товаров и услуг, характеризующий уровень и структуру потребления человека или семьи.

Показатель потребительской корзины обновлялся не реже одного раза в пять лет. Согласно Федеральному закону от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума. Прожиточный минимум — это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также оплате обязательных платежи и сборов в течении месяца.

При этом исходя из МРОТ могут быть рассчитаны заработные платы, социальные пособия, детские пособия, пособия по безработице и нетрудоспособности, алиментные обязательства, назначаемые в твердой денежной сумме, все виды пенсий, и иные жизненно важные для населения платежи.

Таким образом, минимальный размер оплаты труда — безусловно важный показатель для всех групп населения, ввиду чего достаточно значимым фактором является, из чего он складывается. Ранее, до 01.01.2021 года, МРОТ определялся исходя из уровня потребительской корзины и прожиточного минимума.

С 01.01.2021 года порядок расчета МРОТ меняется. Теперь МРОТ на очередной год устанавливается федеральным законом в текущем году и исчисляется исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом, за предыдущий год. Медианная зарплата — показатель среднестатистической зарплаты населения, взятый в различных областях экономики.

Дарья Антонова ИА REGNUM МРОТ

Указанный показатель обозначает предел доходов, причем у одной части трудоспособного населения России доходы выше этой суммы, чем у другой части. С одной стороны, такое изменение расчета МРОТ должны повлечь положительные тенденции, показатель МРОТ должен увеличиться и больше не будет зависеть от инфляции.

Сама по себе потребительская корзина зависела от периодического изменения цен. Например, в летний период, когда стоимость некоторых товаров уменьшалась, МРОТ также уменьшался, к тому же показатель МРОТ менялся каждый квартал. Расчет нового МРОТа не будет зависеть от снижения и увеличения цен, при этом прожиточный минимум будет устанавливаться один раз в год.

Более того, МРОТ будет увеличиваться по мере того, как растут доходы населения страны. При этом минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения на очередной год. Медианная заработная плата в России будет носить выборочный характер и точнее характеризовать реальный уровень благосостояния населения, нежели средняя заработная плата.

Ведь расчет медианной заработной платы отличается от средней заработной платы. Из-за большого расслоения по доходам населения начисления исходя из показателя средней заработной платы часто подвергались критике, так как в реальности не учитывали средний уровень компенсации труда.

Из минусов нововведений в расчете МРОТ — это то, что субъекты РФ могут устанавливать свои региональные показатели, в связи с чем можно предположить, что не во всех регионах уровень минимального размера оплаты труда будет увеличен пропорционально заработной плате работающего населения.

Непонятно, как повлияет расчет медианной заработной платы в целом на показатель МРОТ с учетом нормотворчества субъектов РФ. Также новый законопроект никак не обосновывает размер медианной заработной платы и не указывает, из каких данных он будет рассчитан.

Более того, нет четких предписанных оценок, которые должен учитывать при расчете уполномоченный федеральный орган исполнительной власти при определении медианного среднедушевого дохода. Можно также предположить, что медианный показатель заработной платы будет «взят из воздуха», так как подсчитать душевой денежной доход смогут только некоторые эксперты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потребительская корзина

В отличие от цен потребительской корзины, обычному человеку определить медианную заработную плату практически невозможно. Проверить этот показатель сложно, что может повергнуть к возможности манипулирования величиной прожиточного минимума.

Думается, при таких обстоятельствах такой показатель на растущий уровень бедности практически никак не повлияет. Если бы потребительскую корзину пересматривали раз в пять лет, примерно на столько бы и увеличивался МРОТ при вновь введенном подсчете.

Однако однозначно вывести медианный показатель заработной платы нельзя, в связи с чем могут возникнуть сомнения в добросовестности его определения».

Как сообщало ИА REGNUM, упразднить положения о потребительской корзине намеревается Министерство труда и социальной защиты России.

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