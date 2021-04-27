Ростов-на-Дону, , 11:50 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 230 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 апреля. Это на четыре случая заражения меньше, чем днём ранее.

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Новые носители коронавируса выявлена в 35 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (79) и Каменском районе (девять). Более 30% заразившихся — люди старше 66 лет, 11,3% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 87 274 случая заражения коронавирусом. Выписан с выздоровлением 78 121 пациент.

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