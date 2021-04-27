Казань, , 12:07 — REGNUM В Татарии за минувшие сутки в пунктах вакцинации иммунизацию прошли 4289 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Таким образом, по состоянию на 27 апреля в регионе привились 234 053 жителя. Полностью завершили вакцинацию 144 029 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, возможные осложнения при вакцинации не сравнятся с последствиями самой болезни, а отказ многих людей от прививок связан с мифами, которые подогревают противники такой процедуры.

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