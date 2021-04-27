Пермь, , 11:49 — REGNUM В Пермском крае за сутки (на 27 апреля) выявлено 102 заражения коронавирусом, что на один больше, чем днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Лечение в больницах получает 21 человек, еще 81 пермяк находится дома под меднаблюдением. Среди выявленных за сутки носителей коронавируса четверо детей.

С конца марта 2020 года в Прикамье зафиксировано 54 142 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 оправились 48 915 пермяков. На сегодняшний день в больницах курс лечения проходят 657 пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция.

С начала пандемии жертвами заболевания стали 2146 пермяков. За последние сутки подтвердили 11 летальных исходов.

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