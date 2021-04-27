Киев, , 11:48 — REGNUM Вакциной Pfizer на Украине уже привили больше 24 тыс. человек среди определенных групп населения исключительно в соответствии с национальным планом вакцинации, заявил в эфире украинского телевидения 27 апреля министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Чиновник подчеркнул, что лица, вакцинация которых препаратом Pfizer не была предусмотрена официальным планом, эту вакцину точно не получали.

«Вакцины Pfizer у нас прививаются согласно плану: психоневрологические интернаты, дома престарелых, специализированные заведения, в которых прививаются люди, которые там находятся, в том числе по медицинским показаниям… Также у нас прививаются Pfizer работники государственной службы чрезвычайных ситуаций», — заявил Степанов.

ИА REGNUM напоминает, что накануне экс-президент Украины, лидер фракции «Европейская солидарность» в Рады нынешнего созываПетр Порошенко потребовал от власти отчитаться, как используются вакцины Pfizer. Политик заявил, что с вакциной «уже начали происходить непонятные вещи», в частности, по официальным документам, которые есть в его распоряжении, препарат использован для прививки почти 10 тыс. «других» граждан. Первая партия вакцины Pfizer в размере 117 тыс. доз была доставлена в Киев 16 апреля.